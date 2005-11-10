Palermo in fuga, battuto il Mantova: Segre ed Hernani firmano il 2-0
Daniel Uccellieri
Il Palermo si aggiudica lo scontro diretto con il Mantova e va in fuga. La squadra di Inzaghi passa al Martelli 2-0 grazie alle reti di Segre ed Hernani nella ripresa. I rosanero con questo successo volano a quota 19 punti, con 5 lunghezze di vantaggio proprio sul Mantova secondo in classifica.
Di seguito il riepilogo del turno e la classifica del torneo:
SERIE B - 7ª GIORNATA
Hellas Verona-Catanzaro 2-2
11' Candela (C), 37' e 67' Mosquera (H), 75' rig. Pecorino (C)
Ascoli-Empoli 1-1
14' Ceesay (E), 26' Rizzo (A)
Benevento-Vicenza 2-2
22' Siatounis (B), 27' Kouan (B), 68' Corazza (V), 87' Caferri (V)
Carrarese-Modena 2-1
1' Abiuso (C), 52' Rubino (C), 76' Belotti (M)
Padova-Virtus Entella 1-2
28' aut. Di Mario, 54' Tiritiello (V), 85' Guiu (V)
Mantova-Palermo 0-2
62' Segre, 86' Hernani
Ore 19:30 - Pisa-Cremonese
Domenica 18 ottobre
Ore 15:00 - Juve Stabia-Sudtirol
Ore 17:15 - Cesena-Avellino
Ore 19:30 - Sampdoria-Arezzo
SERIE B - CLASSIFICA
Palermo 19*
Mantova 14*
Modena 13*
Sudtirol 12
Ascoli 12*
Benevento 11*
Avellino 10
Pisa 10
Virtus Entella 9*
Hellas Verona 8*
Cesena 7
Carrarese 7*
Empoli 7*
Padova 7*
Arezzo 7
Cremonese 6
Vicenza 6*
Sampdoria 4
Catanzaro 4*
Juve Stabia 2°
* una gara in più
° penalizzazione di quattro punti da parte della Giustizia Sportiva