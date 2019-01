Palermo, il bluff esce allo scoperto. Richardson presidente senza soldi

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Era nell’aria, gli addetti ai lavori lo avevano immaginato da tempo. Adesso Clive Richardson, presidente del Palermo senza portafoglio, è uscito allo scoperto. L’inglese ha fatto sapere di non avere alcun ruolo operativo in ambito finanziario nel Palermo. Un modo per lavarsene le mani, per dimostrare a tutti quello che si ipotizzava da tempo da più parti. Richardson ha affermato che il suo nel Palermo è “un ruolo non esecutivo” (ma intanto la Sport Capital Group annuncia acquisti e trasferimenti “eccitanti” come si legge su Instagram) e ha passato la palla all’ad Emanuele Facile. Tradotto: il presidente del Palermo non ha soldi da investire nella società dove ricopre la più alta carica. Si ok, ma chi mette i soldi? Ufficialmente non è dato saperlo. La sensazione è che il tempo per il grande bluff stia per finire. Fumo di Londra, poche mosse concrete. E intanto l’unica vera certezza del Palermo si chiama Rino Foschi, sinonimo di garanzia in un momento complicato: il Direttore - che ieri è stato premiato durante il Gran Galà dell’Adise - regge la parte sportiva e prova ad isolare la squadra da tutta questa baraonda. C’è una Serie A da conquistare. Mentre da più parti ci si chiede: ma da dove è uscito fuori Richardson, un presidente che non fa il presidente? Qualcuno forse comincia a rimpiangere Zamparini e magari ad invocare il suo ritorno ufficiale...