Palermo, Segre: "Siamo un grande gruppo e si sta vedendo. Andiamo avanti così"

Il centrocampista del Palermo Jacopo Segre ha così analizzato il successo sul campo del Mantova: "Partita tosta, la più difficile fin qui. Abbiamo trovato un avversario in fiducia che giocava un calcio di grande intensità - riporta TuttoPalermo.net -. Siamo stati bravi a tenere botta e a chiudere la partita: oggi doveva essere questa la prestazione, alta e di qualità. Un ringraziamento va al mister.

Gli inserimenti sono la mia qualità migliore. Il gol, poi, lo cercavo come ogni anno con questa maglia. Qualcosa di emozionante. Quando faccio gol non capisco nulla. Chiedo scusa a Gyasi, dovevo festeggiare con lui ma non ho più capito niente. I tifosi sono grandiosi, ci accompagnano sempre e siamo felici di regalargli la vittoria, Siamo un grande gruppo e si sta vedendo.

Andiamo avanti così. Segniamo in tanti perché siamo tutti importanti e di qualità.Lottiamo ognuno per l’altro e si sta vedendo. Palermo è anima, cuore e sacrificio. Adesso ricarichiamo le pile per tornare in casa davanti al nostro pubblico".