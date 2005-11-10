Che passione a Palermo: già esauriti i biglietti per Mantova. Grande pubblico per il big match

Sabato prossimo in Serie B andrà in scena uno scontro al vertice inatteso come quello che vedrà di fronte il Palermo e il Monza, squadre separate da appena due punti. Una gara a cui i tifosi rosanero hanno già risposto presente come riferito da Stadionews. I 900 biglietti a disposizione per il settore ospiti sono infatti andati esauriti immediatamente come confermano anche dalla Lombardia. Il tutto nonostante alcune restrizioni, come quella di poter acquistare i biglietti solo se sottoscrittori della tessera del tifoso rosanero, che però alla fine non hanno pesato.

Allo Stadio Danilo Martelli dunque si prospetta una cornice di pubblico delle grandi occasioni, perfetta per una sfida fra due delle squadre più in forma e che giocano un calcio più che piacevole della Serie B. Inzaghi e i suoi potranno dunque contare su un sostegno caldo e numeroso per provare la prima mini-fuga della stagione.