Pescara, Campagnaro: "Contro l'Ascoli voglio esserci. Elizalde? Ha un grande potenziale"

Il difensore del Pescara Hugo Campagnaro scalda i mototri per tornare a dare una mano ai compagni nell’ultima parte della stagione e mettere nel mirino la sfida contro l’Ascoli: “La mia idea è quella di tornare a marzo, contro l’Ascoli voglio esserci. Ho iniziato ad allenarmi in settimana dopo quasi un mese e devo mettermi a posto fisicamente. Elizalde? È molto forte e lo ha dimostrato quando ha giocato con la sua Nazionale. Qui non ha ancora avuto la possibilità, ma basta azzeccare una partita per cambiare la carriera e lui deve venire fuori perché ha un grande potenziale e gli auguro di esplodere. - continua Campagnaro al Messaggero - Futuro? L’idea è quella di continuare a vivere a Pescara, dove con la mia famiglia mi sono trovato molto bene in questi cinque anni. Mi piacerebbe continuare con questo club, ma anche se non dovesse succedere resterò in questa città”.