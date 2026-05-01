Pescara, Gorgone: "C'è tanta amarezza. Il rigore? Non stavo dentro al campo"
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Nel post-partita di Padova-Pescara è intervenuto in conferenza stampa il tecnico del Delfino, Giorgio Gorgone.
Il commento sul match.
“Eravamo venuti qui per giocarci la gara in modo che dipendesse da noi contro lo Spezia e invece è andata così. C’è tantissima amarezza. Nel primo tempo loro hanno fatto molto. Eravamo troppo sulle gambe nel primo tempo, nella ripresa abbiamo fatto una buona partita".
Il commento sul calcio di rigore e sulla scelta del rigorista.
“Non stavo dentro al campo“.
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