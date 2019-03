© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Pescara, Giuseppe Pillon, ha parlato ai microfoni di FirenzeViola.it di Riccardo Sottil, giovane di proprietà della Fiorentina arrivato in Abruzzo in prestito durante lo scorso mercato di gennaio: "Riccardo è sicuramente un giocatore di grande prospettiva, diventerà molto forte secondo me. Lui deve solo ambientarsi qua da noi, per poi adattarsi al gioco e riuscire a trovare più minuti. Comunque in allenamento sta lavorando molto bene, mettendoci grinta, determinazione e passione. Sottil, ovviamente, avrà le sue possibilità perché crediamo molto in lui. Ci contiamo tanto per raggiungere i nostri obiettivi stagionali. Se lo abbiamo preso c’è un motivo. Avrà presto le sue possibilità, contro il Crotone l’ho fatto esordire e da adesso in poi avrà più minutaggio. Sottil può fare tanti ruoli: sia attaccante che trequartista. È un giocatore molto duttile”.