Pescara, si guarda ancora in casa Perugia. Dopo Oddo potrebbero arrivare 4 calciatori

Dopo il ritorno di Massimo Oddo sulla panchina il Pescara starebbe guardando in casa Perugia per rinforzare la rosa nella prossima stagione. I nomi, come riporta Tuttosport sono quelli del centravanti Pietro Iemmello, tornato al Benevento dopo la fine del prestito in Umbria, dei difensori Filippo Sgarbi e Nicola Falasco e e del jolly di centrocampo Marcello Falzerano.