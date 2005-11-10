Pisa, aggiornata la valutazione dell'Arena Garibaldi: ora è di 4,29 milioni di euro

Come riporta Quinewspisa.it è stata aggiornata la valutazione dell'Arena Garibaldi di Pisa in vista della decisione del Comune della città toscana di metterlo in vendita una volta approvato il nuovo piano delle alienazioni e valorizzazioni per il triennio 2027-2029. La cifra indicata per lo stadio, comprensivo dell’alloggio dell’ex custode, è di 4,29 milioni di euro. Il confronto con il passato mostra che l’importo non è cambiato: era quello presentato il 12 Dicembre 2024 dall’advisor Avalon Real Estate e successivamente riportato nel Piano delle alienazioni 2026-2028. Il nuovo documento conferma dunque il valore già inserito nella precedente programmazione comunale.

Un aumento dovuto ai lavori di adeguamento per la Serie A dello scorso anno e che dovrà essere ora confermato da quel Yard Reaas a cui il Comune nel dicembre del 2025 aveva affidato un incarico per aggiornare la valutazione dell'impianto. I 4,29 milioni riportati nell’elenco confermano la stima precedente. La scheda comprende lo stadio con le relative tribune, su un terreno di 34.758 metri quadrati catastali, e l’annesso alloggio dell’ex custode, di 93 metri quadrati lordi. L’aggiornamento riguarda dunque l’elenco dei beni comunali, mentre per l’Arena viene riproposto il valore già indicato in passato.

Per il Pisa resta quindi aperta la possibilità di portare avanti la trattativa sull’Arena. La permanenza dello stadio tra i beni destinati alla possibile alienazione conferma l’indirizzo del Comune. Per arrivare alla cessione servirà completare il percorso amministrativo e definire le condizioni dell’operazione tra le parti.