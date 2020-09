Pordenone ko col Ravenna. Tesser: "Senza concentrazione e cattiveria è dura con chiunque"

Un'amichevole sfortunata per il Pordenone, caduto contro il Ravenna.

Un commento al match, come riferisce trivenetogoal.it, arriva da mister Attilio Tesser, che dalle de Il Gazzettino si è così espresso: "Questa sconfitta deve servirci da monito per capire quanto sia dura contro chiunque se non si è al massimo di concentrazione e cattiveria. Com’era normale abbiamo fatto noi la partita, ma non siamo stati bravi a realizzare in un primo tempo nel quale non abbiamo concesso nulla. Nella ripresa abbiamo subìto un gol in contropiede e non siamo più stati capaci di far male".