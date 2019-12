© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Molta delusione da parte del presidente del Pescara Daniele Sebastiani dopo il pareggio per 1-1 contro il Trapani. Queste le sue parole a Rete 8, riprese da pescarasport.com: "Era una partita dove loro hanno giocato con il coltello tra i denti e ho visto 2-3 cose in mezzo al campo che non mi sono piaciute, come a esempio la rimessa laterale ridata al contrario o altro. Bisogna mettere più cattiveria in questo momento, cosa che manca a questa squadra, l'ho detto anche al mister. Il 26 avremo il Livorno che, nonostante l'ultimo posto in classifica, ho visto nelle ultime due partite che ha giocato bene nonostante abbia perso".

Nota poi al mercato: "L'attaccante? Fino a quando non si aprirà il mercato non faremo nulla, adesso si è fermata la Serie A quindi qualcosa sarà più chiaro. In Serie B fin quando non finirà il girone d'andata tutto quello che può essere spostabile oggi non lo sarà tra due giorni, bisogna stare calmi e tranquilli e pensare a queste ultime due partite e non all'attaccante".