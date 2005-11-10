Pubblico delle grandi occasioni per Vicenza-Pisa: lo Stadio Menti è tutto esaurito

"La società L.R. Vicenza è lieta di informare che in occasione della partita L.R. Vicenza-Pisa tutti i settori locali dello Stadio Romeo Menti sono andati sold out". Con questa nota il club veneto ha annunciato che in occasione della sfida di questo pomeriggio (ore 17:15 il fischio d'avvio) ci sarà un pubblico delle grandi occasioni con tutti i posti a disposizione che sono andati esauriti. A vedere la sfida dunque saranno presenti più di 13mila persone, compresi gli ospiti, per una cornice di pubblico da grande evento.

SERIE B - 6ª GIORNATA

Venerdì 9 ottobre

Avellino-Sampdoria 4-1

12’ Cheddira (A), 18’ Insigne (S), 20’ Palumbo (A), 23’ Russo (A), 28’ Besaggio (A),

Sabato 10 ottobre

Ore 15:00 - Benevento-Cesena

Ore 15:00 - Empoli-Palermo

Ore 15:00 - Virtus Entella-Juve Stabia

Ore 15:00 - SudTirol-Ascoli

Ore 17:15 - Vicenza-Pisa

Ore 19:30 - Arezzo-Cremonese

Domenica 11 ottobre

Ore 15:00 - Catanzaro-Mantova

Ore 17:15 - Padova-Carrarese

Ore 19:30 - Modena-Hellas Verona

SERIE B - CLASSIFICA

Palermo 13

Sudtirol 11

Mantova 11

Modena 10

Ascoli 10

Avellino 10*

Padova 7

Benevento 7

Hellas Verona 7

Cesena 7

Pisa 7

Arezzo 6

Empoli 6

Virtus Entella 5

Cremonese 5

Vicenza 5

Sampdoria 4*

Catanzaro 3

Juve Stabia 1°

Carrarese 1

° penalizzazione di quattro punti da parte della Giustizia Sportiva

* una gara in più