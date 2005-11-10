Pubblico delle grandi occasioni per Vicenza-Pisa: lo Stadio Menti è tutto esaurito
Tommaso Maschio
"La società L.R. Vicenza è lieta di informare che in occasione della partita L.R. Vicenza-Pisa tutti i settori locali dello Stadio Romeo Menti sono andati sold out". Con questa nota il club veneto ha annunciato che in occasione della sfida di questo pomeriggio (ore 17:15 il fischio d'avvio) ci sarà un pubblico delle grandi occasioni con tutti i posti a disposizione che sono andati esauriti. A vedere la sfida dunque saranno presenti più di 13mila persone, compresi gli ospiti, per una cornice di pubblico da grande evento.
SERIE B - 6ª GIORNATA
Venerdì 9 ottobre
Avellino-Sampdoria 4-1
12’ Cheddira (A), 18’ Insigne (S), 20’ Palumbo (A), 23’ Russo (A), 28’ Besaggio (A),
Sabato 10 ottobre
Ore 15:00 - Benevento-Cesena
Ore 15:00 - Empoli-Palermo
Ore 15:00 - Virtus Entella-Juve Stabia
Ore 15:00 - SudTirol-Ascoli
Ore 17:15 - Vicenza-Pisa
Ore 19:30 - Arezzo-Cremonese
Domenica 11 ottobre
Ore 15:00 - Catanzaro-Mantova
Ore 17:15 - Padova-Carrarese
Ore 19:30 - Modena-Hellas Verona
SERIE B - CLASSIFICA
Palermo 13
Sudtirol 11
Mantova 11
Modena 10
Ascoli 10
Avellino 10*
Padova 7
Benevento 7
Hellas Verona 7
Cesena 7
Pisa 7
Arezzo 6
Empoli 6
Virtus Entella 5
Cremonese 5
Vicenza 5
Sampdoria 4*
Catanzaro 3
Juve Stabia 1°
Carrarese 1
° penalizzazione di quattro punti da parte della Giustizia Sportiva
* una gara in più