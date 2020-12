Reggina, Baroni: "Cremonese? Gara importante da non sbagliare"

In vista della sfida contro la Cremonese il tecnico della Reggina Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa analizzando la gara e il momento della squadra: “Dobbiamo lavorare sulla testa e sulle gambe, affrontiamo una squadra importante e dobbiamo avere l'atteggiamento giusto. Dobbiamo sbagliare poco, vincere molti duelli e giocare con attenzione. Si tratta di una partita importante e non dobbiamo sbagliare la prestazione contro un avversario che rispettiamo, ma che non deve incuterci timore. - continua Baroni- Da una situazione come quella in cui ci troviamo si esce solo con il gruppo e non con i singoli. La vittoria in Emilia è arrivata tramite la prestazione e questo mi soddisfa, ma ora dobbiamo continuare a camminare e mantenere lo stesso atteggiamento. Tutti coloro che scendono in campo devono avere la consapevolezza che si può sbagliare, ma quel che conta è la gestione dell'errore. Oggi fra i pali scelgo Guarna che ha esperienza ed è un titolare, mentre Plizzari deve ritrovare la serenità attraverso il lavoro visto che le doti non gli mancano. Denis? È a disposizione, ma dobbiamo capire la sua autonomia”.