Riparte la B, De Agostini: “Mai staccata la spina. Il Pordenone si farà trovare pronto"

vedi letture

Il difensore del Pordenone Michele De Agostini ha parlato della ripartenza della Serie B fissata per il 20 luglio: “Non vediamo l'ora di tornare ad allenarci tutti assieme e di riprendere a far girare il pallone sul rettangolo verde. - continua il calciatore al Gazzettino - Non ho mai staccato la spina e non l'ha mai fatto nessuno dei miei compagni. Posso assicurare ai nostri tifosi che ci faremo ritrovare tutti pronti al momento di riprendere la nostra corsa in campionato”.