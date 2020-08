Salernitana, ag. Jallow: "Vuole restare, ma per me sarebbe meglio se cambiasse aria"

Intervenuto ai microfoni di Radio Alfa il procuratore Luigi Sorrentino ha fatto il punto sul futuro di Lamin Jallow, attaccante che sembra sempre in uscita dalla Salernitana: “Quando le cose non vanno bene bisogna cambiare e in questi due anni non ho visto cambiare le cose che non vanno. Lamin vuole rispettare il contratto e restare a Salerno per fare il meglio, ma io devo prendere delle decisioni per il suo bene e credo che la cosa migliore sia lasciare il club campano con immenso dispiacere perché ci sono tutte le condizioni per fare bene. L’anno scorso aveva fatto 6 gol in 13 partite e non gli è stata data più la possibilità di giocare, vuol dire che non è il caso di restare. - continua Sorrentino – Il ragazzo stravede per Castori e viceversa e questo potrebbe essere un elemento importante, ma ci sono altre problematiche che spingono per l’uscita del ragazzo“.