vedi letture

Salernitana, Aya: "Vittoria importante. Nessuna partita è scontata"

Ramzi Aya, difensore della Salernitana, ha così commentato la vittoria per 1-0 ai danni del Livorno ai microfoni di Dazn: "È stata una partita dura, difficile da affrontare. Il Livorno ha molti meno punti di quanto merita, siamo stati bravi a non sottovalutare l'impegno. Nessuna partita in Serie B è scontata"

Che gruppo hai trovato qui a Salerno?

"Ho trovato un gruppo di lavoratori. Un mix di giocatori d'esperienza e giovani che vogliono migliorare e sempre disponibili al confronto".

Sei arrivato da poco ma ti fai già sentire in campo.

"Mi ritengo un tipo abbastanza chiacchierone in campo. Non mi piace prendere gol e cerco di aiutare i compagni con qualche suggerimento vedendo le situazioni svilupparsi da un'altra visuale".

Come affronterete la sfida con il Frosinone?

"Il Frosinone è uno squadrone ma noi andremo a giocarcela cercando di fare come sempre la partita. Ci avviciniamo alla gara con serenità e convinzione".