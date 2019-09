Salernitana, Djuric al 90': "Felice di aver regalato il successo ai tifosi"

Milan Djuric

© foto di Carlo Giacomazza/tuttosalernitana.com

Al termine della gara del Picchi tra Livorno e Salernitana, terminata 3-2 per i campani, è intervenuto ai micofoni di Dazn il centravanti Milan Djuric, autore dell gol del successo: "Oggi abbiamo fatto un'ottima partita a parte i primi venti minuti. Siamo andati sotto giustamente perché non eravamo entrati bene in campo, poi abbiamo reagito. Il secondo tempo siam partiti molto bene, poi abbiamo subito questo gol molto fortunoso. Abbiamo avuto delle grandi occasioni e non le abbiamo sfruttate. Penso che il successo sia il risultato giusto, loro hanno fatto due salvataggi sulla linea. Questa è già la seconda partita che sbagliamo l'approccio iniziale, dalla prossima volta sono convinto recupereremo. Il gol è importante per un attaccante sono contento di aver regalato quaesta vittoria ai ragazzi e ai tifosi che ci seguono ovunque. Come dice sempre il mister, guardiamo partita per partita e dobbiamo imporci col nostro gioco come fatto questa sera. Ventura? Il mister, dopo una stagione travagliata come la scorsa, ci sta dando tanta serenità ed esperienza. Noi siamo come delle spugne e cerchiamo di assorbire il più possibile da lui".