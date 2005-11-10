Sampdoria, allenamento guidato da Lombardo: gestione per tre giocatori. Il punto

La Sampdoria sta lavorando su due fronti. Se per quanto riguarda il nuovo allenatore per il momento non ci sono novità rilevanti, per il momento in vantaggio sembra esserci Luca D'Angelo, sul campo invece l'allenamento odierno è stato diretto da Attilio Lombardo. Appuntamento in campo questo pomeriggio per la truppa blucerchiata che, va ricordato, fra tre giorni scenderà in campo al "Druso" di Bolzano contro il Sudtirol per un match molto importante alla luce della sconfitta contro l'Arezzo e dell'ultimo posto in classifica.

Dirigenza presente al "Mugnaini" di Bogliasco

Appuntamento sul campo superiore del centro sportivo "Gloriano Mugnaini" sotto lo sguardo attento della dirigenza. Presenti infatti a bordo campo il CEO dell'area football Jesper Fredberg, il direttore tecnico Lorenzo Ariaudo e il direttore sportivo Americo Branco. Allenamento intenso con partitelle a pressione e a campo ridotto con i portieri.

Gestione per Ravanelli, Di Pardo e Delli Carri

Assenti naturalmente gli infortunati di lungo corso come Meijer, Sekulov, Sinani e Viti mentre assente Lorenzo Insigne con Francesco Conti e Salvatore Esposito che hanno svolto corsa a bordo campo. Non erano presenti Luca Ravanelli, Alessandro Di Pardo e Filippo Delli Carri: per i tre semplice gestione ma da domani saranno nuovamente in gruppo con i compagni.