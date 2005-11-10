Sampdoria, chi rimane in corsa per la panchina blucerchiata? C'è la pista Mignani

Il casting per la panchina della Sampdoria prosegue. Chi sarà il successore di Bernardo Corradi in blucerchiato? La domanda per il momento non ha una risposta. Nella serata di ieri, in seguito alla quinta sconfitta stagionale in sette gare, il club di via Cavour ha optato per l'esonero del mister senese puntando tutto su Marco Giampaolo. Nelle ultime ore però problemi sulla risoluzione con la Cremonese, e non solo hanno rallentato l'operazione che serbava davvero ad un passo dall'essere chiusa.

La lista

E mentre la squadra proseguirà la marcia di avvicinamento alla sfida di sabato pomeriggio contro il Sudtirol a Bolzano, che dà il via ad un miniciclo di tre partite in una settimana, la dirigenza guidata da Jesper Fredberg, Lorenzo Ariaudo e Americo Branco è alla ricerca ancora di un nome per la panchina. Per il momento in lizza resta ancora Michele Mignani, genovese ed ex giocatore della Samp degli anni '90 nelle ultime stagioni sulla panchina del Cesena, così come Luca D'Angelo e Roberto D'Aversa.

Samp ancora senza allenatore

Resta da capire se si potrà avanzare un'offerta oppure se si passerà ad un altro profilo. La certezza è che per il momento la Sampdoria non ha una guida tecnica. La speranza è che si possa trovare una quadra nelle prossime ore.