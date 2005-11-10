Sampdoria, D'Angelo si presenta: "Squadra in difficoltà, ma il tempo è dalla nostra parte"

«Trovo una Sampdoria in difficoltà ma il tempo è dalla nostra parte». Si presenta con queste parole il nuovo allenatore della Sampdoria Luca D’Angelo. Fiero, deciso ma soprattutto pragmatico. «Dovremo essere bravi a sfruttarlo nel modo migliore il tempo, anche se nell’immediato ne avremo poco per lavorare sui principi tattici – prosegue il neo tecnico doriano -: ci aspettano tre partite in una settimana e sarà fondamentale concentrarci soprattutto sull’aspetto mentale e sul temperamento»

«Vorrei una Sampdoria dinamica, verticale, che abbia voglia di attaccare e provi a invadere la metà campo avversaria – prosegue D’Angelo -. Dobbiamo cercare di essere propositivi, mettere in campo energia e personalità e affrontare le partite con il giusto atteggiamento».

Infine, un pensiero per il pubblico blucerchiato: «Cosa voglio dire ai tifosi? Li ho conosciuti da avversario e credo di non dover dire loro niente. Sono sempre al fianco della squadra, in ogni partita, e questo è un aspetto importante. A noi spetta il compito di lavorare e dare tutto sul campo per cercare di ripagare il loro sostegno».