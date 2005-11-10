Sampdoria, è il giorno d D'Angelo: il tecnico è in città. Visite, firma e primo allenamento

E' il giorno di Luca D'Angelo alla Sampdoria. Dopo tre giorni di riflessioni la dirigenza del club blucerchiato ha optato per l'allenatore pescarese. Sarà infatti l'ex Pisa e Spezia il tecnico designato a sedersi sulla panchina che è stata fino a lunedì scorso di Bernardo Corradi. La sconfitta casalinga contro l'Arezzo ha portato all'avvicendamento. Tanti i nomi sul taccuino ma alla fine la scelta è stata compiuta con l'abruzzese che si appresta ad iniziare una nuova avventura nel campionato cadetto.

Arrivato a Genova, visite e firma

D'Angelo ha raggiunto in questi minuti Genova per effettuare inizialmente le visite mediche. Dopo di che si trasferirà in sede per sistemare gli ultimi passaggi burocratici e firmare il proprio contratto con il club di via Cavour. Dopo di che ci sarà l'ufficialità e l'incontro con la squadra che nella giornata di ieri si è allenata alle dipendenze di Attilio Lombardo, collaboratore tecnico blucerchiato. Alle porte infatti c'è la trasferta di Bolzano contro il Sudtirol in programma dopodomani alle ore 15 al "Druso".

Un anno e mezzo di contratto

L'allenatore si legherà alla Sampdoria con un contratto di un anno e mezzo e quindi con scadenza a giugno 2028. Il compito sarà arduo vista la classifica complicata dei blucerchiati che in questo momento occupano l'ultimo posto con quattro punti.