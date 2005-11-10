Sampdoria, è il giorno d D'Angelo: il tecnico è in città. Visite, firma e primo allenamento

Sampdoria, è il giorno d D'Angelo: il tecnico è in città. Visite, firma e primo allenamentoTMW
Andrea Piras
E' il giorno di Luca D'Angelo alla Sampdoria. Dopo tre giorni di riflessioni la dirigenza del club blucerchiato ha optato per l'allenatore pescarese. Sarà infatti l'ex Pisa e Spezia il tecnico designato a sedersi sulla panchina che è stata fino a lunedì scorso di Bernardo Corradi. La sconfitta casalinga contro l'Arezzo ha portato all'avvicendamento. Tanti i nomi sul taccuino ma alla fine la scelta è stata compiuta con l'abruzzese che si appresta ad iniziare una nuova avventura nel campionato cadetto.
Arrivato a Genova, visite e firma
D'Angelo ha raggiunto in questi minuti Genova per effettuare inizialmente le visite mediche. Dopo di che si trasferirà in sede per sistemare gli ultimi passaggi burocratici e firmare il proprio contratto con il club di via Cavour. Dopo di che ci sarà l'ufficialità e l'incontro con la squadra che nella giornata di ieri si è allenata alle dipendenze di Attilio Lombardo, collaboratore tecnico blucerchiato. Alle porte infatti c'è la trasferta di Bolzano contro il Sudtirol in programma dopodomani alle ore 15 al "Druso".
Un anno e mezzo di contratto
L'allenatore si legherà alla Sampdoria con un contratto di un anno e mezzo e quindi con scadenza a giugno 2028. Il compito sarà arduo vista la classifica complicata dei blucerchiati che in questo momento occupano l'ultimo posto con quattro punti.