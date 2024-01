Ufficiale Sampdoria, dopo l'esordio in prima squadra ecco il nuovo contratto da pro per Ntanda

vedi letture

Rinnovo di contratto, e contestualmente firma sul primo accordo da calciatore professionistica, per un giovane talento della Sampdoria. Si tratta di Samuel Ntanda (18 anni), attaccante dal doppio passaporto belga e della Repubblica Democratica del Congo che ha già esordito nella prima squadra blucerchiata (9 minuti in tre apparizioni in questa Serie B) e si lega con il club di Genova per altri due anni e mezzo, fino al 30 giugno 2026.

"L’U.C. Sampdoria comunica di aver stipulato e sottoscritto il primo contratto professionistico relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Samuel Ntanda. L’attaccante si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2026", recita il comunicato ufficiale diffuso dalla Samp.