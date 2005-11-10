Sampdoria, "Eppur si muove": la cura D'Angelo inizia a vedersi. Ora l'esame Ascoli

"Eppur si muove!". Prendiamo in prestito le parole di Galileo Galilei per commentare la prima gara della Sampdoria con Luca D'Angelo in panchina. Una gara dove i blucerchiati hanno cullato il sogno di portare a casa i tre punti dal Druso, svegliati solo dalla doccia gelata firmata Molina, un calcio di rigore al quinto minuto di recupero come nei peggiori incubi.

Risultato a parte però, la mano del tecnico già si vede, anche se D'Angelo ha potuto lavorare solo una manciata di giorni con la squadra prima di questa sfida. Il primo gol di Verschaeren in blucerchiato è già un segnale, e la squadra ha saputo reagire bene al momento di difficoltà. La classifica è corta e fra pochi giorni si torna subito in campo. L'avversario sarà ostico, perché la Samp giocherà ancora una volta in trasferta sul campo dell'Ascoli, squadra che oggi ha rifilato 6 reti al Catanzaro (condannando Gorgone all'esonero) e che ha la miglior difesa del campionato, con 6 reti subite in 8 partite.