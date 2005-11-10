Sampdoria, ipotesi ritorno in blucerchiato di Giampaolo: avviati i primi contatti

Proseguono le riflessioni in casa Sampdoria. La sconfitta di ieri contro l'Arezzo, e il conseguente ultimo posto, ha chiaramente messo in bilico la posizione di Bernardo Corradi. Il tecnico senese nella mattinata di oggi ha diretto l'allenamento di scarico con il gruppo diviso fra palestra (chi è sceso in campo ieri) e campo superiore (chi non ha giocato o ha avuto poco minutaggio) come sempre sotto lo sguardo di Fredberg, Branco e Ariaudo.

Idea Giampaolo: primi contatti con l'ex Cremonese

Il suo futuro resta comunque incerto con un possibile esonero che non sarebbe da escludere. Nelle prossime ore certamente arriveranno aggiornamenti ma la probabilità che l'avventura a Genova termini anzitempo sarebbe comunque alta. Sono diversi i nomi che starebbero sondando e nelle ultime ore sarebbero stati avviati i primi contatti con Marco Giampaolo.

Sarebbe la terza volta a Genova

Il tecnico abruzzese si è già seduto in due precedenti occasioni sulla panchina blucerchiata: la prima dal 2016 al 2019 e la seconda nel 2022 a cavallo fra la stagione 2021-2022, culminata con la salvezza in Serie A e quella 2022-2023 in cui è stato esonerato. Giampaolo ha iniziato l'annata in corso sulla panchina della Cremonese ma è stato sollevato dall'incarico il 1° settembre scorso.