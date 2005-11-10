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Sampdoria, tre nomi per la panchina: fra Mignani e D'Angelo c'è anche l'idea Caserta

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Andrea Piras
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Andrea Piras
Oggi alle 21:04Serie B
20.10.2026 21:04Serie B
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La dirigenza blucerchiata è sempre alla ricerca del tecnico che sostituisca l'esonerato Corradi: i tre nomi sul taccuino
FotoTUTTOmercatoWEB

Prosegue il casting dell'allenatore in casa Sampdoria. La sconfitta casalinga contro l'Arezzo è costata la panchina a Bernardo Corradi con il club che, dopo averlo esonerato, si è messo alla ricerca di un sostituto. Il primo nome sulla lista era quello di Marco Giampaolo che, dopo i passi avanti registrati ieri, ha declinato l'offerta con la possibilità di un nuovo ritorno del tecnico abruzzese sulla panchina blucerchiata che è sfumato nella mattinata di oggi.

Mignani e D'Angelo i papabili

I nomi sul taccuino sono quelli di cui si parlava in queste ore, ovvero Michele Mignani e Luca D'Angelo. Per quanto riguarda il primo è un'opzione sul tavolo, genovese e cresciuto proprio nelle giovanili blucerchiate, ha guidato nelle ultime due stagioni il Cesena. Il secondo invece dopo le stagioni passate a Pisa ha guidato lo Spezia portandolo ad un passo dal ritorno in Serie A.

C'è l'idea Caserta

C'è un nome nuovo però che spunta in queste ultime e sarebbe quello di Fabio Caserta. Il tecnico calabrese, che nella passata stagione ha allenato l'Empoli, sarebbe finito all'interno delle valutazioni della dirigenza del club di via Cavour. Nelle prossime ore si potrebbe arrivare alla definitiva fumata bianca e iniziare a preparare la delicata trasferta di Bolzano contro il Sudtirol.

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