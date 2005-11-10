Sampdoria, i numeri condannano Corradi: alla stessa giornata un punto meno di Donati

Una sola vittoria nelle prime sette uscite di campionato. L'eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Cremonese, anch'essa in difficoltà. Sono numeri che certificano l'avvio negativo della Sampdoria in questa stagione, che per certi versi ricalca i contorni della scorsa e di quella scorsa ancora. Un "giorno della marmotta" che i tifosi blucerchiati sembrano rivivere ogni anno senza via d'uscita. Ieri, al triplice fischio, il pubblico (a partire dalla parte più calda del tifo ovvero la Gradinata Sud) ha fatto sentire il proprio dissenso nei confronti della squadra incapace di reagire alle avversità.

Donati esonerato il 18 ottobre 2025

I dati, come detto, vanno a condannare la guida tecnica che, come sempre accade quando i risultati non arrivano, è messa sotto osservazione. Nelle prime sette giornate i punti raccolti sono stati soltanto quattro con l'ultimo posto in classifica a certificare il tutto. Una situazione molto simile a quella accaduta l'anno scorso a Massimo Donati, esonerato esattamente 366 giorni fa, era il 18 ottobre, il giorno dopo la sconfitta per 3-1 nel derby ligure contro l'Entella.

L'anno scorso alla settima un punto in più

Per onor di cronaca l'anno scorso allo stesso punto del cammino la Samp aveva un punto in più di quella attuale, ovvero cinque. Frutto dei pareggi contro Bari e Catanzaro e il successo casalingo per 4-1, arrivato proprio alla settima giornata, contro il Pescara.