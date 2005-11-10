Serie B 2026/2027, il punto sulle panchine: Corradi esonerato dalla Sampdoria

Serie B 2026/2027, il punto sulle panchine: Corradi esonerato dalla SampdoriaFocus TMW
Daniel Uccellieri
Novità per le panchine di Serie B. L'ultimo esonero in ordine cronologico riguarda la Sampdoria, che ha deciso di sollevare dall'incarico Bernardo Corradi
Questa la situazione degli allenatori nel campionato di Serie B
:
AREZZO - Cristian Bucchi (confermato)
ASCOLI - Francesco Tomei (confermato)
AVELLINO - Alessandro Nesta (nuovo)
BENEVENTO - Antonio Floro Flores (confermato)
CARRARESE - Gabriele Cioffi (nuovo) -> esonerato il 29/9 -> dal 30/9 Guido Pagliuca
CATANZARO - Giorgio Gorgone (nuovo)
CESENA - Alessandro Diamanti (nuovo)
CREMONESE - Marco Giampaolo (confermato) -> esonerato il 1/9 -> dal 2/9 Fabio Pecchia
EMPOLI - Guido Pagliuca (nuovo) -> esonerato il 28/9 -> dal 30/9 Matteo Andreoletti
HELLAS VERONA - Marco Baroni (nuovo)
JUVE STABIA - Pietro De Giorgio (nuovo)
MANTOVA - Francesco Modesto (confermato)
MODENA - Davide Galloppa (nuovo)
PADOVA - Antonio Calabro (nuovo)
PALERMO - Filippo Inzaghi (confermato)
PISA - Paolo Bianco (nuovo)
SAMPDORIA - Bernardo Corradi (nuovo) - esonerato il 19/10
SUDTIROL - Davide Possanzini (nuovo)
VICENZA - Fabio Gallo (confermato)
VIRTUS ENTELLA - Andrea Chiappella (confermato)