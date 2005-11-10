Serie B, 7ª giornata: cinque gare in programma. Alle 17:15 il big match Mantova-Palermo
Luca Bargellini
Dopo il bellissimo 2-2 fra Hellas Verona e Catanzaro, oggi va in scena il grosso del programma della settima giornata di Serie B. Iniziando dalle 15 con la Ascoli-Empoli, la sfida fra neopromosse Benevento-Vicenza, Carrarese-Modena e Padova-Virtus Entella. L'attenzione maggiore, però, sarà per la sfida delle 17:15 quando il Mantova, secondo in classifica, ospiterà il Palermo in vetta al torneo cadetto. Pisa-Cremonese alle 19:30 chiuderà il programma di oggi. Di seguito il riepilogo del turno e la classifica del torneo:
SERIE B - 7ª GIORNATA
Hellas Verona-Catanzaro 2-2
11' Candela (C), 37' e 67' Mosquera (H), 75' rig. Pecorino (C)
Sabato 17 ottobre
Ore 15:00 - Ascoli-Empoli
Ore 15:00 - Benevento-Vicenza
Ore 15:00 - Carrarese-Modena
Ore 15:00 - Padova-Virtus Entella
Ore 17:15 - Mantova-Palermo
Ore 19:30 - Pisa-Cremonese
Domenica 18 ottobre
Ore 15:00 - Juve Stabia-Sudtirol
Ore 17:15 - Cesena-Avellino
Ore 19:30 - Sampdoria-Arezzo
SERIE B - CLASSIFICA
Palermo 16
Mantova 14
Modena 13
Sudtirol 12
Ascoli 11
Avellino 10
Pisa 10
Benevento 10
Hellas Verona 8*
Cesena 7
Padova 7
Arezzo 7
Empoli 6
Virtus Entella 6
Cremonese 6
Vicenza 5
Sampdoria 4
Catanzaro 4*
Carrarese 4
Juve Stabia 2°
* una gara in più
° penalizzazione di quattro punti da parte della Giustizia Sportiva