Serie B, 7ª giornata: Juve Stabia-Sudtirol 1-0 al 45'. Decide il gol di Sibilli
Luca Bargellini
È finito pochi istanti fa il primo tempo di Juve Stabia-Sudtirol sul risultato di 1-0. Decide, per il momento, la rete di Sibilli al 43' per le Vespe. Di seguito il quadro completo del turno:
SERIE B - 7ª GIORNATA
Hellas Verona-Catanzaro 2-2
11' Candela (C), 37' e 67' Mosquera (H), 75' rig. Pecorino (C)
Ascoli-Empoli 1-1
14' Ceesay (E), 26' Rizzo (A)
Benevento-Vicenza 2-2
22' Siatounis (B), 27' Kouan (B), 68' Corazza (V), 87' Caferri (V)
Carrarese-Modena 2-1
1' Abiuso (C), 52' Rubino (C), 76' Belotti (M)
Padova-Virtus Entella 1-2
28' aut. Di Mario, 54' Tiritiello (V), 85' Guiu (V)
Mantova-Palermo 0-2
62' Segre, 86' Hernani
Pisa-Cremonese 3-1
3' Tramoni (P), 32' Berti (C), 79' Moreo (P), 88' Marras (P)
In corso
Juve Stabia-Sudtirol 1-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
43' Sibilli
Domenica 18 ottobre
Ore 17:15 - Cesena-Avellino
Ore 19:30 - Sampdoria-Arezzo