Serie B, 7ª giornata: i risultati parziali dei match delle 15. Modena sotto a Carrara

Sono terminati i primi tempi dei quattro match di Serie B iniziati alle 15 e validi per la settimana giornata di campionato. Vantaggio di misura per la Carrarese sul Modena e del Padova sulla Virtus Entella. Il Benevento, invece, è sul 2-0 al 'Vigorito' contro il Vicenza. Sull'1-1 Ascoli-Empoli. Di seguito il riepilogo del turno e la classifica del torneo:

SERIE B - 7ª GIORNATA

Hellas Verona-Catanzaro 2-2

11' Candela (C), 37' e 67' Mosquera (H), 75' rig. Pecorino (C)

Sabato 17 ottobre

Ascoli-Empoli 1-1 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!

14' Ceesay (E), 26' Rizzo (A)

Benevento-Vicenza 2-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!

22' Siatounis, 27' Kouan

Carrarese-Modena 1-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!

1' Abiuso

Padova-Virtus Entella 1-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!

28' aut. Di Mario

Ore 17:15 - Mantova-Palermo

Ore 19:30 - Pisa-Cremonese

Domenica 18 ottobre

Ore 15:00 - Juve Stabia-Sudtirol

Ore 17:15 - Cesena-Avellino

Ore 19:30 - Sampdoria-Arezzo