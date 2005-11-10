Serie B, 7ª giornata: i risultati parziali dei match delle 15. Modena sotto a Carrara
Luca Bargellini
Sono terminati i primi tempi dei quattro match di Serie B iniziati alle 15 e validi per la settimana giornata di campionato. Vantaggio di misura per la Carrarese sul Modena e del Padova sulla Virtus Entella. Il Benevento, invece, è sul 2-0 al 'Vigorito' contro il Vicenza. Sull'1-1 Ascoli-Empoli. Di seguito il riepilogo del turno e la classifica del torneo:
SERIE B - 7ª GIORNATA
Hellas Verona-Catanzaro 2-2
11' Candela (C), 37' e 67' Mosquera (H), 75' rig. Pecorino (C)
Sabato 17 ottobre
Ascoli-Empoli 1-1 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
14' Ceesay (E), 26' Rizzo (A)
Benevento-Vicenza 2-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
22' Siatounis, 27' Kouan
Carrarese-Modena 1-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
1' Abiuso
Padova-Virtus Entella 1-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
28' aut. Di Mario
Ore 17:15 - Mantova-Palermo
Ore 19:30 - Pisa-Cremonese
Domenica 18 ottobre
Ore 15:00 - Juve Stabia-Sudtirol
Ore 17:15 - Cesena-Avellino
Ore 19:30 - Sampdoria-Arezzo