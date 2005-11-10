Serie B, 8ª giornata: si parte oggi con Empoli-Vicenza, e c'è l'esordio di D'Angelo. La guida completa
Claudia Marrone
Si alza questa sera il sipario sull'8ª giornata del campionato di Serie B 2026/2027, che si concluderà poi come di consueto nel pomeriggio di domenica, quando andranno in scena le ultime due gare del turno
Inizia il nuovo corso in casa Sampdoria
Nella giornata di ieri la Sampdoria ha annunciato il nuovo allenatore, l'ex Spezia Luca D'Angelo, che farà il suo esordio nella sfida del 'Druso' di Bolzano contro il SudTirol. Nella giornata di domenica, invece, fari puntati sul match tra due neo retrocesse - e pretendenti alla Serie A -, ovvero Hellas Verona e Pisa, che si sfideranno al 'Bentegodi', mentre la Carrarese sarà a Palermo senza allenatore e vice, entrambi squalificati, in una sorta di precedente quasi unico per il calcio italiano.
Programma del turno e classifica.
Di seguito il programma del turno:
SERIE B - 5ª GIORNATA
Venerdì 23 settembre 2026
Ore 20.30 - Empoli-Vicenza
Sabato 24 settembre 2026
Ore 15.00 - Avellino-Padova
Ore 15.00 - Cremonese-Juve Stabia
Ore 15.00 - Modena-Cesena
Ore 15.00 - Sudtirol-Sampdoria
Ore 15.00 - Virtus Entella-Mantova
Ore 17.15 - Catanzaro-Ascoli
Ore 19.30 - Arezzo-Benevento
Domenica 25 settembre 2026
Ore 15.00 - Palermo-Carrarese
Ore 17.15 - Hellas Verona-Pisa
SERIE B, CLASSIFICA
Palermo 19
Mantova 14
Pisa 13
Modena 13
Sudtirol 12
Ascoli 12
Avellino 11
Benevento 11
Arezzo 10
Virtus Entella 9
Hellas Verona 8
Cesena 8
Carrarese 7
Empoli 7
Padova 7
Cremonese 6
Vicenza 6
Juve Stabia 5 (penalizzata di 4 punti)
Catanzaro 4
Sampdoria 4