Serie B, 8ª giornata: si parte oggi con Empoli-Vicenza, e c'è l'esordio di D'Angelo. La guida completa

Si alza questa sera il sipario sull'8ª giornata del campionato di Serie B 2026/2027, che si concluderà poi come di consueto nel pomeriggio di domenica, quando andranno in scena le ultime due gare del turno

Inizia il nuovo corso in casa Sampdoria

Nella giornata di ieri la Sampdoria ha annunciato il nuovo allenatore, l'ex Spezia Luca D'Angelo, che farà il suo esordio nella sfida del 'Druso' di Bolzano contro il SudTirol. Nella giornata di domenica, invece, fari puntati sul match tra due neo retrocesse - e pretendenti alla Serie A -, ovvero Hellas Verona e Pisa, che si sfideranno al 'Bentegodi', mentre la Carrarese sarà a Palermo senza allenatore e vice, entrambi squalificati, in una sorta di precedente quasi unico per il calcio italiano.

Programma del turno e classifica.

Di seguito il programma del turno:

SERIE B - 5ª GIORNATA

Venerdì 23 settembre 2026

Ore 20.30 - Empoli-Vicenza

Sabato 24 settembre 2026

Ore 15.00 - Avellino-Padova

Ore 15.00 - Cremonese-Juve Stabia

Ore 15.00 - Modena-Cesena

Ore 15.00 - Sudtirol-Sampdoria

Ore 15.00 - Virtus Entella-Mantova

Ore 17.15 - Catanzaro-Ascoli

Ore 19.30 - Arezzo-Benevento

Domenica 25 settembre 2026

Ore 15.00 - Palermo-Carrarese

Ore 17.15 - Hellas Verona-Pisa

SERIE B, CLASSIFICA

Palermo 19

Mantova 14

Pisa 13

Modena 13

Sudtirol 12

Ascoli 12

Avellino 11

Benevento 11

Arezzo 10

Virtus Entella 9

Hellas Verona 8

Cesena 8

Carrarese 7

Empoli 7

Padova 7

Cremonese 6

Vicenza 6

Juve Stabia 5 (penalizzata di 4 punti)

Catanzaro 4

Sampdoria 4