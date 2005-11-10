Serie B, 8ª giornata: il programma. Occhi puntati sulla prima Samp di D'Angelo
Luca Bargellini
Dopo la vittoria esterna del Vicenza sul campo dell'Empoli nell'anticipo di ieri sera, nella giornata di oggi si svolgerà gran parte del restante programma dell'ottava giornata di Serie B. Occhi puntato, in particolare sulle gare delle tre big in crisi: la Cremonese attesa dal match interno contro la Juve Stabia, il Catanzaro che ospiterà l'Ascoli, ma soprattutto la prima uscita della Sampdoria di Luca D'Angelo sul campo del Sudtirol. Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata del torneo cadetto:
SERIE B - 8ª GIORNATA
Empoli-Vicenza 0-2
20' Rauti, 85' Pellizzari
Sabato 24 settembre 2026
Ore 15.00 - Avellino-Padova
Ore 15.00 - Cremonese-Juve Stabia
Ore 15.00 - Modena-Cesena
Ore 15.00 - Sudtirol-Sampdoria
Ore 15.00 - Virtus Entella-Mantova
Ore 17.15 - Catanzaro-Ascoli
Ore 19.30 - Arezzo-Benevento
Domenica 25 settembre 2026
Ore 15.00 - Palermo-Carrarese
Ore 17.15 - Hellas Verona-Pisa
SERIE B, CLASSIFICA
Palermo 19
Mantova 14
Pisa 13
Modena 13
Sudtirol 12
Ascoli 12
Avellino 11
Benevento 11
Arezzo 10
Virtus Entella 9
Vicenza 9*
Hellas Verona 8
Cesena 8
Carrarese 7
Empoli 7*
Padova 7
Cremonese 6
Juve Stabia 5°
Catanzaro 4
Sampdoria 4
* una gara in più
° penalizzazione di 4 punti inflitta dalla Giustizia Sportiva