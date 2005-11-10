Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Serie B, gli arbitri dell'8ª giornata di campionato: Hellas Verona-Pisa a Turrini

Luca Bargellini
autore
Luca Bargellini
Oggi alle 12:34Serie B
21.10.2026 12:34Serie B
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Attraverso i propri canali ufficiali l'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per le gare dell'ottava giornata di Serie B.

Venerdì 23 ottobre, ore 20:30
Empoli-Vicenza
Direttore di gara: Allegretta
Assistenti: Scarpa-Djurdjevic
IV° Ufficiale: Galipò
VAR: Mazzoleni
AVAR: Volpi

Sabato 24 ottobre, ore 15:00
Avellino-Padova
Direttore di gara: Ferrieri Caputi
Assistenti: Politi-Belsanti
IV° Ufficiale: Guida
VAR: Gariglio
AVAR: Dionisi

Cremonese-Juve Stabia
Direttore di gara: Mucera
Assistenti: Cavallina-El Filali
IV° Ufficiale: Rapuano
VAR: Giua
AVAR: Massimi

Modena-Cesena
Direttore di gara: Madonia
Assistenti: Fontani-Biffi
IV° Ufficiale: Abisso
VAR: Ghersini
AVAR: Pezzuto

Sudtirol-Sampdoria
Direttore di gara: Crezzini
Assistenti: Pedone-Ricci
IV° Ufficiale: Poli
VAR: Camplone
AVAR: Paterna

Virtus Entella-Mantova
Direttore di gara: Tremolada
Assistenti: Giuggioli-Santarossa
IV° Ufficiale: Striamo
VAR: Baroni
AVAR: Paganessi

Ore 17:15
Catanzaro-Ascoli
Direttore di gara: Calzavara
Assistenti: Regattieri-Boato
IV° Ufficiale: Vogliacco
VAR: Prontera
AVAR: Del Giovane

Ore 19:30
Arezzo-Benevento
Direttore di gara: Fourneau
Assistenti: Imperiale-Lauri
IV° Ufficiale: Colelli
VAR: Cosso (On Site Stadio Citta’ Di Arezzo)
AVAR: Rutella (On Site Stadio Citta’ Di Arezzo)

Domenica 25 ottobre, ore 15:00
Palermo-Carrarese
Direttore di gara: Drigo
Assistenti: Meli-Chiavaroli
IV° Ufficiale: Perri
VAR: Marini
AVAR: Ghersini

Ore 17:15
Hellas Verona-Pisa
Direttore di gara: Turrini
Assistenti: Fontemurato-Zezza
IV° Ufficiale: Perenzoni
VAR: Meraviglia
AVAR: Giua

Articoli correlati

Immagine news 1
Serie B, classifiche a confronto: Mantova vola. Cesena e Modena in saldo negativo
Immagine news 2
Classifica assistman Serie B 2026/2027: Johnsen guida. Castellini e Tramoni inseguono
Immagine news 3
Palermo, report medico: riduzione della frattura del metacarpo per Mattia Bani

Altre notizie Serie B

Oggi
Immagine news 1
12:49 Serie B
Pisa, Comolli incontra la squadra. Assieme a lui Knaster e il ds Gabbanini
Immagine news 2
12:34 Serie B
Serie B, gli arbitri dell'8ª giornata di campionato: Hellas Verona-Pisa a Turrini
Immagine news 3
12:04 Serie BTMW
TMWSampdoria, sfida a cinque per il dopo Corradi: pregi e difetti dei candidati alla panchina
Immagine news 4
11:34 Serie B
Pisa, Corrado: “Non ci lasceremo mai”. Il saluto dell’ex presidente su Instagram
Immagine news 5
09:49 Serie B
Catanzaro, al 'Ceravolo' riaprono tribune e Distinti: la Curva Mammì torna agli ospiti
Immagine news 6
09:34 Serie B
Sampdoria, corsa a cinque per la panchina: spunta anche Fabrizio Castori
Immagine news 7
08:04 Serie BTMW
TMWSerie B, classifiche a confronto: Mantova vola. Cesena e Modena in saldo negativo
Immagine news 8
07:26 Serie BTMW
TMWDa Russo a Shpendi, chi è già e chi può essere uomo mercato
Immagine editoriale di Ivan Cardia
Allegri, mica Guariti. Quanti allenatori può sbagliare la Juve pur di non prendere Conte? Inter, i limiti di Chivu e la nostalgia di Inzaghi: rischia di ritrovarselo contro
Primo piano
Immagine top news n.0 Como-Manchester United, allerta arancione per il maltempo: cosa filtra sul possibile rinvio
Immagine top news n.1 Incubo Kvaratskhelia, l'infortunio nel momento peggiore. Tra 5 giorni c'è il Pallone d'Oro
Immagine top news n.2 Endrick, 105 minuti giocati e le parole di Mou: ma al Real quanto converrebbe cederlo in prestito?
Immagine top news n.3 Paratici, perché questa sfida pubblica al mondo arbitrale?
Immagine top news n.4 Como-Manchester United a rischio: grave allerta meteo, gara di Champions rinviata?
Immagine top news n.5 Martinez o Provedel? Chivu pensa al cambio in porta, il rischio è sfiduciare Pepo
Immagine top news n.6 De Bruyne, l'offerta di Allegri e la risposta super: dominante da play in Champions
Immagine top news n.7 Più Soulé di Mora: senza Dybala, l'ex Juventus può riprendersi la ribalta
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Il Como sta trasformando Nico Paz nel suo Bellingham: sarà un grande uomo mercato
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Nessuna svolta in panchina per Juve e Napoli, ma ora serve un'analisi profonda. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 La posizione del Napoli sul futuro di Allegri è (al momento) chiarissima
Immagine news podcast n.3 Le plusvalenze, le critiche e i flop: chi è Krosche, possibile nuovo ds del Milan
Immagine news podcast n.4 Il Torino ha un nuovo padrone del centrocampo. Per solo 4 milioni di euro
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, al posto di Spalletti meglio Conte o Inzaghi? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Onofri: "Delusi dal Genoa, non si vede ancora la mano di De Rossi"
Immagine news Altre Notizie n.3 Valerio Bertotto: "Udinese, ho visto giocatori abbattuti. Spero non si cambi guida"
Serie A
Immagine box news Serie A Stop Chukwueze, tegola Kvaratskhelia, Como-United a rischio: le top news delle 13
Immagine box news Serie A Il Napoli torna a vincere, ma ADL aveva pensato al ritiro. Allegri lo ha tranquillizzato
Immagine box news Serie A Lazio, Lotito al pm: "Non vendo neanche agli emiri, do fastidio perché sono libero"
Immagine box news Serie A Serie A, gli arbitri dell'8ª giornata: Inter-Fiorentina a Mariani. Colombo per Napoli-Roma
Immagine box news Serie A Kvara e un Pallone d'Oro in stampelle? Non sarebbe l'unico: Van Basten e Rodri i precedenti
Immagine box news Serie A Como-Manchester United a rischio per il maltempo? Cosa dice il regolamento UEFA
Serie B
Immagine box news Serie B Pisa, Comolli incontra la squadra. Assieme a lui Knaster e il ds Gabbanini
Immagine box news Serie B Serie B, gli arbitri dell'8ª giornata di campionato: Hellas Verona-Pisa a Turrini
Immagine box news Serie B Sampdoria, sfida a cinque per il dopo Corradi: pregi e difetti dei candidati alla panchina
Immagine box news Serie B Pisa, Corrado: “Non ci lasceremo mai”. Il saluto dell’ex presidente su Instagram
Immagine box news Serie B Catanzaro, al 'Ceravolo' riaprono tribune e Distinti: la Curva Mammì torna agli ospiti
Immagine box news Serie B Sampdoria, corsa a cinque per la panchina: spunta anche Fabrizio Castori
Serie C
Immagine box news Serie C Folgore Caratese, Criscitiello e l’FVS: “Preferisco un errore arbitrale alla perdita di tempo”
Immagine box news Serie C Lecco, Aliberti: "Ho due trattative in ballo. Se entra un socio, resto volentieri"
Immagine box news Serie C Folgore Caratese, Criscitiello: "Cassata è in arrivo. Dobbiamo conquistarci la salvezza"
Immagine box news Serie C Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: Alfredo Aglietti nuovo tecnico della Vis Pesaro
Immagine box news Serie C Da Barranco al fratello d’arte Giorgini, chi è già e chi può essere uomo mercato
Immagine box news Serie C Serie C, il meglio e il peggio dei tre gironi dopo 10 giornate: Sipos re dei bomber
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Inter-Shakhtar
Immagine box news Pronostici Pronostico Como-Manchester United, Fabregas sogna l'impresa per entrare nella storia
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Roma-Slovan Bratislava
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Italia Femminile, persa una posizione nel Ranking FIFA. Adesso è al 14° posto
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, la Top11 della 3ª giornata: davanti c’è ancora Tessa Wullaert
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Como 1907, Roma e Inter, in tre si dividono il primato
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Inter-Parma 3-0. Nerazzurre nel terzetto di capoliste
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Roma-Milan 4-2. Giallorosse a punteggio pieno
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: il Como 1907 schianta la Juve ed è primo in classifica
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il volo spezzato di Sante Crepaldi, dalla Serie A al nostalgico ritorno a casa
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Addio al “Carioca”: la parabola poetica di Eros Sintini, il Sivori di provincia
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Bremer non può riprendere i compagni e Rabiot sì? Cosa ci sfugge?
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
21 ottobre 1997, Christian Vieri vince una Ferrari. Grazie a un gol dal fondo al PAOK
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, gli indizi della 7ª giornata: i migliori della giornata
Sportissimo
Newsticker
06:02 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni