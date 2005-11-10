Serie B, gli arbitri dell'8ª giornata di campionato: Hellas Verona-Pisa a Turrini
Luca Bargellini
Attraverso i propri canali ufficiali l'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per le gare dell'ottava giornata di Serie B.
Venerdì 23 ottobre, ore 20:30
Empoli-Vicenza
Direttore di gara: Allegretta
Assistenti: Scarpa-Djurdjevic
IV° Ufficiale: Galipò
VAR: Mazzoleni
AVAR: Volpi
Sabato 24 ottobre, ore 15:00
Avellino-Padova
Direttore di gara: Ferrieri Caputi
Assistenti: Politi-Belsanti
IV° Ufficiale: Guida
VAR: Gariglio
AVAR: Dionisi
Cremonese-Juve Stabia
Direttore di gara: Mucera
Assistenti: Cavallina-El Filali
IV° Ufficiale: Rapuano
VAR: Giua
AVAR: Massimi
Modena-Cesena
Direttore di gara: Madonia
Assistenti: Fontani-Biffi
IV° Ufficiale: Abisso
VAR: Ghersini
AVAR: Pezzuto
Sudtirol-Sampdoria
Direttore di gara: Crezzini
Assistenti: Pedone-Ricci
IV° Ufficiale: Poli
VAR: Camplone
AVAR: Paterna
Virtus Entella-Mantova
Direttore di gara: Tremolada
Assistenti: Giuggioli-Santarossa
IV° Ufficiale: Striamo
VAR: Baroni
AVAR: Paganessi
Ore 17:15
Catanzaro-Ascoli
Direttore di gara: Calzavara
Assistenti: Regattieri-Boato
IV° Ufficiale: Vogliacco
VAR: Prontera
AVAR: Del Giovane
Ore 19:30
Arezzo-Benevento
Direttore di gara: Fourneau
Assistenti: Imperiale-Lauri
IV° Ufficiale: Colelli
VAR: Cosso (On Site Stadio Citta’ Di Arezzo)
AVAR: Rutella (On Site Stadio Citta’ Di Arezzo)
Domenica 25 ottobre, ore 15:00
Palermo-Carrarese
Direttore di gara: Drigo
Assistenti: Meli-Chiavaroli
IV° Ufficiale: Perri
VAR: Marini
AVAR: Ghersini
Ore 17:15
Hellas Verona-Pisa
Direttore di gara: Turrini
Assistenti: Fontemurato-Zezza
IV° Ufficiale: Perenzoni
VAR: Meraviglia
AVAR: Giua