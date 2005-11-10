Serie B, Carrarese-Modena: toscani a caccia di conferme. Galloppa cerca continuità

Carrarese e Modena si affrontano allo Stadio dei Marmi nella gara valida per la settima giornata di Serie B. Il calcio d'inizio è fissato per le 15. Le due formazioni arrivano all'appuntamento con prospettive differenti: i toscani cercano punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre gli emiliani vogliono proseguire il loro ottimo percorso in campionato. Dopo sei turni, la Carrarese è quartultima con quattro punti, mentre il Modena occupa la terza posizione a quota 13, alle spalle di Mantova e Palermo. A dirigere l'incontro sarà Federico La Penna, assistito da Bianchini e Colaianni. Marinelli ricoprirà il ruolo di quarto ufficiale, mentre al VAR sono designati Baroni e Di Paolo.

COME ARRIVA LA CARRARESE - Il successo per 2-0 ottenuto in trasferta contro il Padova ha dato una spinta alla Carrarese, che si prepara ora ad accogliere il proprio pubblico per la prima partita casalinga con Guido Pagliuca in panchina. Il cambio di allenatore è arrivato dopo un avvio complicato sotto la guida di Gabriele Cioffi, caratterizzato da quattro sconfitte e un pareggio. Resta però da risolvere il problema della produzione offensiva: con appena quattro gol realizzati, la squadra toscana vanta il peggior attacco del campionato.

COME ARRIVA IL MODENA - Il Modena di Daniele Galloppa si presenta all'appuntamento con il morale alto, dopo la vittoria in rimonta per 3-2 contro l'Hellas Verona. La gara si era aperta con il vantaggio di Caso al 13', prima della risposta degli scaligeri, capaci di ribaltare il risultato grazie alla doppietta di Mosquera, a segno al 24' e al 28'. Nel finale, Montevago ha ristabilito la parità all'85', mentre Belotti ha firmato il gol decisivo nei minuti di recupero, completando la rimonta dei canarini. Sono 23 i giocatori convocati per la gara. Non saranno disponibili Adorni e Stenio Zanetti, oltre ai lungodegenti Sersanti e Manquant. Da registrare il rientro di Bozhanaj nella lista dei disponibili.