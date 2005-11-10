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Serie B, si chiude la settima giornata: tre sfide in programma

Daniel Uccellieri
autore
Daniel Uccellieri
Oggi alle 09:14Serie B
18.10.2026 09:14Serie B
Fonti preferite
La settima giornata di Serie B si chiude con tre gare: Juve Stabia-SudTirol alle 15, Cesena-Avellino alle 17.15 e Sampdoria-Arezzo alle 19.30.
Foto
© foto di Federico Serra

Si chiude la settimana giornata di Serie B, tre le gare in programma: si parte alle 15.00 con Juve Stabia-SudTirol, alle 17.15 Cesena-Avellino, alle 19.30 Sampdoria-Arezzo.

SERIE B - 7ª GIORNATA

Hellas Verona-Catanzaro 2-2
11' Candela (C), 37' e 67' Mosquera (H), 75' rig. Pecorino (C)
Ascoli-Empoli 1-1
14' Ceesay (E), 26' Rizzo (A)
Benevento-Vicenza 2-2
22' Siatounis (B), 27' Kouan (B), 68' Corazza (V), 87' Caferri (V)
Carrarese-Modena 2-1
1' Abiuso (C), 52' Rubino (C), 76' Belotti (M)
Padova-Virtus Entella 1-2
28' aut. Di Mario, 54' Tiritiello (V), 85' Guiu (V)
Mantova-Palermo 0-2
62' Segre, 86' Hernani
Pisa-Cremonese 3-1
3' Tramoni (P), 32' Berti (C), 79' Moreo (P), 88' Marras (P)
Domenica 18 ottobre
Ore 15:00 - Juve Stabia-Sudtirol
Ore 17:15 - Cesena-Avellino
Ore 19:30 - Sampdoria-Arezzo

SERIE B - CLASSIFICA

Palermo 19*
Mantova 14*
Pisa 13*
Modena 13*
Sudtirol 12
Ascoli 12*
Benevento 11*
Avellino 10
Virtus Entella 9*
Hellas Verona 8*
Cesena 7
Carrarese 7*
Empoli 7*
Padova 7*
Arezzo 7
Cremonese 6*
Vicenza 6*
Sampdoria 4
Catanzaro 4*
Juve Stabia 2°

* una gara in più
° penalizzazione di quattro punti da parte della Giustizia Sportiva

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