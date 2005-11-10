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Serie B, classifiche a confronto: Mantova vola. Cesena e Modena in saldo negativo

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Luca Bargellini
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Luca Bargellini
Oggi alle 08:04Serie B
21.10.2026 08:04Serie B
Fonti preferite
Sette giornate premiano il Mantova, in crescita di nove punti, e il Palermo. Modena e Cesena arretrano; il saldo della Juve Stabia risente della penalizzazione
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Serra

La classifica della Serie B 2026/2027 dopo sette giornate offre già alcuni spunti interessanti se confrontata con quella dello scorso campionato allo stesso punto della stagione. Il dato più significativo riguarda il Mantova, secondo con 14 punti e un saldo positivo di nove rispetto al 2025/2026. Ma se i biancorossi rappresentano la sorpresa più evidente sul piano del rendimento, il Palermo conferma la propria solidità: con 19 punti guida il torneo e migliora di tre lunghezze il bilancio della passata stagione.

Mantova in grande crescita, Palermo conferma il passo

Il salto in avanti del Mantova è il più consistente tra le squadre già presenti in Serie B nella precedente annata. I lombardi sono passati a quota 14 punti, con un incremento di nove rispetto al medesimo momento del 2025/2026. Anche il Sudtirol presenta un bilancio positivo, con 12 punti e due in più rispetto a un anno fa. Segno di continuità, invece, per la Virtus Entella, che si trova a quota nove: esattamente lo stesso bottino registrato alla settima giornata della scorsa stagione.

Cesena e Juve Stabia, il confronto è in rosso

Tra le squadre che mostrano il saldo negativo più marcato spicca il Cesena, fermo a otto punti e in calo di sei rispetto alla settima giornata del 2025/2026. Il bilancio del Modena è invece di cinque punti in meno, mentre Carrarese e Padova accusano entrambe una flessione di quattro lunghezze. L'Empoli arretra di tre punti, il Catanzaro di due, mentre Avellino e Sampdoria registrano un saldo negativo di una lunghezza.

Il caso più particolare è quello della Juve Stabia, che ha raccolto cinque punti e presenta un divario di otto rispetto allo scorso campionato. Il dato deve però essere letto tenendo conto della penalizzazione di quattro punti inflitta dalla Giustizia Sportiva. Senza la sanzione, i campani avrebbero nove punti conquistati sul campo e il confronto con la precedente stagione evidenzierebbe un divario di quattro lunghezze, anziché di otto.

SERIE B - CLASSIFICHE A CONFRONTO
Palermo 19 (+3)
Mantova 14 (+9)
Pisa 13 (lo scorso anno in Serie A)
Modena 13 (-5)
Sudtirol 12 (+2)
Ascoli 12 (lo scorso anno in Serie C)
Benevento 11 (lo scorso anno in Serie C)
Avellino 11 (-1)
Arezzo 10 (lo scorso anno in Serie C)
Virtus Entella 9 (=)
Hellas Verona 8 (lo scorso anno in Serie A)
Cesena 8 (-6)
Carrarese 7 (-4)
Empoli 7 (-3)
Padova 7 (-4)
Cremonese 6 (lo scorso anno in Serie A)
Vicenza 6 (lo scorso anno in Serie C)
Juve Stabia 5° (-8)
Sampdoria 4 (-1)
Catanzaro 4 (-2)

° penalizzazione di quattro punti da parte della Giustizia Sportiva

- fra parentesi i punti di differenza rispetto alla medesima giornata della stagione 2025/2026

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