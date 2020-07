Serie B, Cosenza-Juve Stabia: spareggio salvezza al "San Vito-Marulla"

Fischio d'inizio alle ore 21. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW.

Una partita che vale una finale. Spesso questa frase viene utilizzata a più riprese dagli addetti ai lavoro ma mai come in questa occasione è più azzeccata. Cosenza-Juve Stabia ha davvero le fattezze di un’ultima spiaggia per entrambe le contendenti visto che si tratta della 38a giornata della regular season. Un finale di stagione caldo, e non solo per le temperature alte che ci saranno in Calabria, ma proprio per la posta in palio che è altissima al “San Vito” visto che i rossoblu di Occhiuzzi e i gialloblu di Casterta sono separati in classifica da soli due punti.

COME ARRIVA IL COSENZA - Ad avere un piccolo vantaggio è la squadra di Occhiuzzi che occupa il quartultimo posto con 43 punti. In caso di successo o di pareggio il Cosenza si garantirebbe almeno la partecipazione ai playout mentre in caso di ko si spalancherebbero le porte della retrocessione diretta. I calabresi però potrebbero anche salvarsi direttamente senza passare dagli spareggi in caso di vittoria contro la Juve Stabia e di contemporanea sconfitta di Pescara e Perugia rispettivamente sui campi di Chievo e Venezia. Il tecnico rossoblu vuole continuare la striscia di quattro vittorie di fila, in particolar modo quella per 5-1 sul campo dell’Empoli, e per farlo si potrebbe affidare al tridente formato da Baez, Riviere e Bahlouli ma la speranza è recuperare Carretta.

COME ARRIVA LA JUVE STABIA - Un miracolo sportivo. E’ quello che serve alla Juve Stabia per provare a mantenere la categoria. I gialloblu di Fabio Caserta hanno due punti in meno rispetto al Cosenza e in caso di successo prolungherebbero il proprio campionato con la partecipazione ai playout ma in caso di pareggio o sconfitta le Vespe retrocederebbero in Serie C dopo solo una stagione. I campani hanno compromesso la loro posizione perdendo le ultime due partite contro Venezia e Cremonese lasciando terreno proprio all’avversario di questa sera che li ha scavalcati in classifica. Il tecnico della Juve Stabia si gioca l’all in e in attacco potrebbe quindi presentare il tridente formato da Canotto, Forte e Bifulco.