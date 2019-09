Serie B, Cremonese-Crotone: sfida delicata per Rastelli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimo Rastelli non può sbagliare. La Cremonese, una delle forrmazioni più accreditate per la lotta promozione, deve vincere contro il Crotone. Due sconfitte consecutive nelle prime tre gare: una terza renderebbe la sua posizione vacillante (idea Iachini in caso di esonero). I lombardi ospitano allo Zini il Crotone di Stroppa che naviga a centro classifica. La sfida tra grigiorossi e rossoblu si preannuncia incerta e vibrante fino alla fine. Le due compagini si sono sfidate soltanto quattro volte. L’anno scorso, invece, in Calabria finì con uuno 0-0, mentre allo Zini decise un una rete di Boultam. Calcio d'inizio alle ore 15.00. L'arbitro sarà Sacchi della sezione di Macerata.

COME ARRIVA LA CREMONESE - Tanti dubbi per Rastelli in vista del match: incerto anche il modulo. Dovrebbe essere confermato il 3-5-2 con Ceravolo e Ciofani coppia d'attacco. Dubbia la presenza di Terranova in difesa con Arini e Deli a centrocampo. Squalificato Piccolo.

COME ARRIVA IL CROTONE - Simy e Vido coppia d'attacco con Maxi Lopez carta da giocare a gara in corso. Così sembra orientato Stroppa per la trasferta di Cremona. In difesa con Marrone spazio a Golemic e Gigliotti. La grinta di Zanellato a centrocampo con Benali e Barberis.