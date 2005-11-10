Serie B, Empoli-Palermo: rosanero a caccia di un nuovo allungo

Sarà sfida ricca di insidie, quella del Castellani di Empoli: lo sarà per i padroni di casa, che affronteranno la capolista incontrastata del torneo, così come lo sarà per i rosanero che - nonostante l’ottima vittoria dello scorso campionato - si troveranno di fronte una formazione ostica e con un nuovo allenatore al timone.

COME ARRIVA L’EMPOLI - Difficile, vista la sosta, immaginare il primo Empoli di Andreoletti: probabile conferma per il 3-5-2, con Zedadka e Degli Innocenti in mediana. A mezzo servizio Belardinelli e soprattutto Shpendi, toccherà a Saporiti e Popov guidare il tandem offensivo azzurro tra qualche ora.

COME ARRIVA IL PALERMO - Recuperati, ma probabilmente non rischiati Perin ed Hernani, nel 4-2-3-1 rosanero confermati Johnsen e Vavassori esterni alti, con Pohjanpalo terminale offensivo. In mediana scalpita Estevez, a guidare la difesa capitan Bani.