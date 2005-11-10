Serie B, giudice sportivo: mano pesante per il tecnico della Carrarese. Un solo giocatore fermato

Archiviata la 7ª giornata del campionato di Serie B, sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo, che non ha però fatto troppe vittime tra i calciatori: un turno di squalifica, infatti, al solo Vasco Lopes del SudTirol, "per avere, al 14° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con una vigorosa manata al petto un calciatore della squadra avversaria".

Mano pesante per l'allenatore della Carrarese.

La stangata, invece, arriva sul versante panchine, e colpisce la Carrarese, che già ieri aveva espresso disappunto per l'espulsione di mister Guido Pagliuca: il tecnico è stato sanzionato con tre turni di stop e 3mila euro di multa per "per avere, al 44° del primo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale; dopo la notifica del provvedimento di espulsione entrava sul terreno di giuoco assumendo un atteggiamento intimidatorio nei confronti del Direttore di gara, veniva trattenuto dei dirigenti della propria società che provvedevano ad accompagnarlo fuori dal terreno di giuoco". Stoppato per un turno anche il suo vice Bruno Batista, "per avere, al 24° del primo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale".

Fermato anche Romano Perticone, tecnico in seconda del Cesena, "per avere, al 44° del primo tempo, contestato in modo irrispettoso l'operato arbitrale".

Arrivano multe per otto club.

Cesena che per altro è stato anche multato con ammenda di 5mila euro, la medesima di Palermo e Sampdoria, mentre ammonta a 3mila quella rimediata da Arezzo e Juve Stabia e di 1000 quella del Mantova. Più salate quelle di Hellas Verona, 7mila euro, e Pisa, mille euro in meno dei veneti.