Serie B, il Mantova non rallenta: va al riposo sul 2-0 in casa del Catanzaro
Tommaso Maschio
Il Mantova non ha alcuna intenzione di rallentare la sua marcia e di perdere terreno dalla capolista Palermo. La squadra di Modesto infatti va al riposo sul difficile campo di Catanzaro avanti per 2-0 sulla squadra giallorossa che sembra una pallida copia di quella che lo scorso anno sfiorò la promozione in Serie A. Poco dopo la mezzora i biancorossi piazzano l’uno-due che decide i primi 45’: su azione d’angolo Tomasevic sfrutta al meglio il cross di Ilie per sbloccare la gara, mentre quattro minuti dopo Ruocco segna da attaccante vero su assist di Benaissa. Nel finale di primo tempo lo stesso numero 19 virgiliano sfiora la doppietta personale con un colpo di tacco che Imperiale ferma prima della linea di porta.
SERIE B - 6ª GIORNATA
Venerdì 9 ottobre
Avellino-Sampdoria 4-1
12’ Cheddira (A), 18’ Insigne (S), 20’ Palumbo (A), 23’ Russo (A), 28’ Besaggio (A),
Sabato 10 ottobre
Benevento-Cesena 2-0
25’ Siatounis, 90’+4’ Cherubini
Empoli-Palermo 2-4
50’ rig. Saporiti (E), 57’ Pohjanpalo (P), 65’ Palumbo (P), 67’ Johnsen (P), 79’ rig. Popov (E), 88’ Cassandro
Virtus Entella-Juve Stabia 1-1
47’ Di Nardo (J), 90’+5’ Corona (V)
SudTirol-Ascoli 0-0
Vicenza-Pisa 0-3
19' Pittarello (P); 48' Calabresi (L); 92' Rao (P)
Arezzo-Cremonese 0-0
Domenica 11 ottobre
Catanzaro-Mantova 0-2
30’ Tomasevic, 34’ Ruocco
Ore 17:15 - Padova-Carrarese
Ore 19:30 - Modena-Hellas Verona