Serie B, Padova-Virtus Entella: tre punti per ripartire
Massimiliano Rincione
Sarà la classica sfida per la quale un pareggio potrebbe non servire a nessuno, quella che avrà il via tra qualche ora all’Euganeo. Sia il Padova che la Virtus Entella, infatti, dovranno necessariamente muovere con più di un punto la classifica se vorranno avvicinarsi al treno playoff, con buona pace di ambedue i tecnici che dunque si sfideranno senza esclusione di colpi.
COME ARRIVA IL PADOVA - 3-5-2 classico per Calabro, che affiderà la regia a Zuelli. In avanti Lasagna e Moro, probabile che Pompetti faccia da mezzala offensiva pronta a salire sulla trequarti in fase di possesso. Confermato Lovato a guida della difesa, in porta Sorrentino.
COME ARRIVA LA VIRTUS ENTELLA - Modulo speculare per Chiappella, che potrebbe anche dare una chance a Corona dal primo minuto assieme ad uno tra Forte e Cuppone. A centrocampo Franzoni e Guiu si interfacceranno spesso con il tandem offensivo, mentre Tiritiello guiderà la linea difensiva di fronte a Del Frate.