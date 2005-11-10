Serie B, i risultati al 45°: solo un gol a Benevento. Tutte le altre ferme sullo 0-0
Tommaso Maschio
Un solo gol in quattro partite: nei primi tempi delle sfide di questo pomeriggio in Serie B solo a Benevento, sotto una pioggia battente, il risultato si è sbloccato dallo 0-0. I padroni di casa infatti vanno al riposo avanti di un gol sul Cesena grazie alla rete di Siatounis al 25°. Si chiudono invece senza reti le sfide Empoli-Palermo, con diverse occasioni e una traversa per parte, Virtus Entella e Juve Stabia, con gli ospiti più pericolosi, e SudTirol-Ascoli.
SERIE B - 6ª GIORNATA
Venerdì 9 ottobre
Avellino-Sampdoria 4-1
12’ Cheddira (A), 18’ Insigne (S), 20’ Palumbo (A), 23’ Russo (A), 28’ Besaggio (A),
Sabato 10 ottobre
Benevento-Cesena 1-0
25’ Siatounis
Empoli-Palermo 0-0
Virtus Entella-Juve Stabia 0-0
SudTirol-Ascoli 0-0
Ore 17:15 - Vicenza-Pisa
Ore 19:30 - Arezzo-Cremonese
Domenica 11 ottobre
Ore 15:00 - Catanzaro-Mantova
Ore 17:15 - Padova-Carrarese
Ore 19:30 - Modena-Hellas Verona