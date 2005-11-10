Serie B, i risultati al 45°: solo un gol a Benevento. Tutte le altre ferme sullo 0-0

Un solo gol in quattro partite: nei primi tempi delle sfide di questo pomeriggio in Serie B solo a Benevento, sotto una pioggia battente, il risultato si è sbloccato dallo 0-0. I padroni di casa infatti vanno al riposo avanti di un gol sul Cesena grazie alla rete di Siatounis al 25°. Si chiudono invece senza reti le sfide Empoli-Palermo, con diverse occasioni e una traversa per parte, Virtus Entella e Juve Stabia, con gli ospiti più pericolosi, e SudTirol-Ascoli.

SERIE B - 6ª GIORNATA

Venerdì 9 ottobre

Avellino-Sampdoria 4-1

12’ Cheddira (A), 18’ Insigne (S), 20’ Palumbo (A), 23’ Russo (A), 28’ Besaggio (A),

Sabato 10 ottobre

Benevento-Cesena 1-0

25’ Siatounis

Empoli-Palermo 0-0

Virtus Entella-Juve Stabia 0-0

SudTirol-Ascoli 0-0

Ore 17:15 - Vicenza-Pisa

Ore 19:30 - Arezzo-Cremonese

Domenica 11 ottobre

Ore 15:00 - Catanzaro-Mantova

Ore 17:15 - Padova-Carrarese

Ore 19:30 - Modena-Hellas Verona