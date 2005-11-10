Serie B, la Top11 della 7ª giornata: Segre lancia il Palermo, super Mosquera

La settima giornata di Serie B segna la prima fuga del Palermo, vittorioso 2-0 a Mantova e ora a +5 sulla seconda. Pisa e Modena inseguono a quota 13, mentre la Carrarese sorprende proprio gli emiliani. Tanti pareggi, tra cui il 2-2 di Benevento-Vicenza e Verona-Catanzaro, mentre la Cremonese cade a Pisa. In coda, la Sampdoria perde ancora in casa contro l'Arezzo e resta penultima con 4 punti. La Juve Stabia travolge il Südtirol 3-0, mentre la Virtus Entella conquista tre punti preziosi a Padova.

Questa la Top11 della 7ª giornata di Serie B secondo le pagelle di TMW (modulo 3-4-3):

Martinelli (Avellino) 7 - Se il primo tempo termina 0-0, di fatto, è tutto merito suo. Riesce a salvare i suoi almeno tre volte.

Izzo (Avellino) 7 - Per la Serie B è un lusso: è dovunque sia davanti che in fase difensiva. Poi realizza un bellissimo gol. Che gara la sua.

Tiritiello (Virtus Entella) 7 - Indossa il sei, ma quando è in area opposta diventa un nove: gol da grande opportunista, ma con qualità nella coordinazione.

Rizzo (Ascoli) 7 -Sopperisce ai limiti di passo facendo valere il fisico. Solido e puntuale a protezione dell'area, firma anche il prezioso gol del pari con un'incornata sottoporta da corner.

Rubino (Carrarese) 7.5 - Si rende pericoloso nel finale del primo tempo con un bel contropiede, ma perde l’attimo dopo il contatto con Chichizola. Nella ripresa firma il raddoppio con una splendida iniziativa.

Siatounis (Benevento) 7 - Secondo gol consecutivo per il centrocampista: premiata la scelta del tecnico di dargli nuovamente fiducia. Si spegne nella ripresa, anche per stanchezza.

Chierico (Arezzo) 7 - Il giallo preso nel primo tempo poteva condizionarlo, invece prende confidenza con il match col passare dei minuti e si fa rispettare in interdizione. Decide il match con un gran gol dalla distanza.

Segre (Palermo) 7 - Firma il vantaggio con il tipico inserimento a fari spenti avventandosi come un falco sulla respinta corta del portiere.

Mosquera (Hellas Verona) 7.5 - Terza doppietta in altrettante partite: c'è da aggiungere altro? Un incubo per tutta la retroguardia giallorossa.

Di Nardo (Juve Stabia) 7 - Percentuale realizzativa mostruosa nel bilancio delle reti siglate dalla Juve Stabia. Anche oggi s'iscrive alla festa, con il cavallo di battaglia: nel posto giusto, al momento giusto

Moreo (Pisa) 7 - Sigla un assist e il gol del 2-1 in mezzo ad una partita fatta di grande qualità ma anche generosità al servizio dei compagni in fase di non possesso.