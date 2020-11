SPAL, Marino: “Senza Castro possibile una punta in più. Salernitana pericolosa”

Pasquale Marino, tecnico della SPAL, ha parlato in conferenza stampa prima della gara contro la Salernitana: “Chi prenderà il posto di Castro? C’è più di un’opportunità: da quella di alzare un centrocampista o aggiungere una punta. Possiamo anche variare a gara in corso. La gara contro la Reggina? Abbiamo sbagliato tanto sulla trequarti dove ci lasciavano ampi spazi. Dobbiamo crescere ma abbiamo comunque saputo soffrire. Il 4-4-2 della Salernitana? A differenza del Vicenza che palleggia di più con lo stesso modulo, la Salernitana gioca più in verticale, chiudendosi per ripartire. Dovremo limitare i giocatori di qualità come Tutino, Cicerelli o Kupisz. Ricorso contro la squalifica di Castro? Penso di sì”.