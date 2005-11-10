Squalificati allenatore e vice: che accade in questi casi? Lo insegna la Carrarese: un caso quasi unico

Ha del particolare quanto accaduto in casa Carrarese, a seguito della mano pesante del Giudice Sportivo, che ha sanzionato con tre giornate di squalifica, unite a 3mila euro di ammenda, il tecnico della Carrarese Guido Pagliuca, e ha fermato per un turno anche il vice allenatore Bruno Batista: chi, dunque, in panchina per la sfida al Palermo?

Cosa dice il regolamento.

Al netto del club che si è trovato a fronteggiare la quasi inedita situazione, stando all'articolo 66 delle NOIF della FIGC, in panchina deve andare comunque un allenatore abilitato e regolarmente tesserato, che abbia anche l'abilitazione richiesta per la conduzione tecnica della prima squadra in categoria, ma attenzione, la situazione presenta una straordinarietà difficilmente riscontrabile nel calcio, con le regole che prevedono però che può andare in panchina un altro tesserato del club in possesso della Licenza Uefa A (quella che permette di allenare tutte le squadre giovanili, le formazioni maschili e femminili fino alla Serie C e i club di D, ma anche di poter ricoprire il ruolo di tecnico in seconda in A e B).

Gli apuani possono attingere allo staff tecnico.

Nel caso specifico citato, non ci sono problemi di sorta perché tutte le componenti dello staff di Pagliuca posseggono il prima citato patentino, si capirà nelle prossime ore quale sarà la figura scelta dalla società, che guiderà gli azzurri intanto in questo match del "favorito" Palermo.