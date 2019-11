Tesser: "Al Pordenone Lovisa ha creato una grande cultura del lavoro"

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Come riferisce anche trivenetogoal.it, dalle colonne de Il Messaggero Veneto ha parlato il tecnico del Pordenone Attilio Tesser. Che ha fatto un bilancio su questo campionato in corso, e non solo: "L’andamento è positivo, le partite non si vincono con i proclami ma con il lavoro. Non sono uno che abitualmente firma niente prima delle partite, ma forse in questo caso ho la tentazione di prendere subito in mano la penna. La B è un campionato micidiale, basta poco per scivolare in giù. Mauro Lovisa? Vulcanico sì, ma a modo suo. In dieci anni è riuscito a portare il Pordenone dai dilettanti alla serie B attraverso una mentalità creata nel tempo. Al Pordenone c’è una grande cultura del lavoro creata sì dai miei predecessori, ma anche dalla proprietà".