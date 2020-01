Fonte: Luca Bargellini

© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

Per Lorenzo Polvani, difensore classe ‘94, si prospetta un futuro in Serie C. L’Empoli, proprietario del cartellino, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione nel pomeriggio si incontrerà infatti con la Pianese per il trasferimento del centrale reduce da un infortunio al crociato che lo ha tenuto fuori per tutta la prima parte di stagione e che ora è finalmente alle spalle.