tmw La Serie B riparte? La posizione della Salernitana: la decisione spetta alle autorità

Viaggio di TuttoMercatoWeb.com nella Serie B che attende di conoscere il proprio destino. Tra favorevoli, contrari e protocolli sanitari che fanno discutere

L’interesse maggiore va nella direzione della conclusione del campionato ma solo secondo le indicazioni delle autorità competenti. La società si è già attivata per mettere in pratica le direttive della Federazione sul fronte dei protocolli sanitari. Sul piano delle strutture, invece, una volta avuto il via libera alla ripresa servirà reperire una struttura alberghiera dove far alloggiare la squadra e lo staff per tutto il periodo necessario.