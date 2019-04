TMW - Palermo, con Arkus Vincenzo Macaione nuovo presidente

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Palermo ad Arkus Network, dai primi di maggio si formalizzerà ufficialmente il passaggio di proprietà e quindi verranno resi noti nuovi insediamenti in seno al club. Dal direttore generale che sarà Fabrizio Lucchesi, al nuovo presidente tecnico e di garanzia. Rino Foschi tornerà ad occuparsi esclusivamente delle vicende di campo dove eccelle, mentre il nuovo presidente rosanero sarà il banchiere palermitano Vincenzo Macaione, advisor dell’operazione. Una figura ben vista anche dalla nuova proprietà che s’insedierà, se tutto andrà come da programma, già nelle prossime settimane. Il Palermo sta per cambiare volto. Macaione pronto a diventare il nuovo presidente rosanero...